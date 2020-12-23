مسؤول ايراني: حصلنا على وثائق من القضاء العراقي في اغتيال سليماني

2020/12/23 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول ايران ان قضاء بلاده حصل على وثائق من العراق بخصوص اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال الشهيد قاسم سليماني الذي تحل قريباً الذكرى السنوية الأولى لاغتياله مع نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي عبر طائرة مسيرة امريكية في الثالث من كانون الثاني الماضي.

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