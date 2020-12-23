رسمياً ايقاف رحلات الناقل الوطني للقطاعات المذكورة في قرار مجلس الوزراء.

2020/12/23 | 00:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل العراقية ايقافها رسمياً للرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 والذي ينص على منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا،استراليا،الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان) على خلفية تفشي جائحة كورونا في تلك البلدان.

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