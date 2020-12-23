العائلة المقدسة - مظهر محمد صالح

2020/12/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح العائلة المقدسة‎د.مظهر محمد صالح‎قلما تحاكي حوارات العائلة ومركباتها ثوابت الفطرة البشرية وسلامة محيطها وعالمها الشديد البياض والتي تثبت بأوتاد مقوماتها هي اصالتها وتماسكها دون ميلان عن مبدأ الاستقامة في (كون )لا نهاية له وُصِفَ فيزيائيًا بالاحدب .



انه حوار العائلة المقدسة الذي اصطبغ بلون هو لون الفطرة‎ البشرية لتستقي العائلة نقائها من نقاوة الطبيعة‎ وقوانينها المتوازنة الحركة وت ......





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