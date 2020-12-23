بعد تصريح مثير للجدل.. حمدون توضّح ما قصدته في حديثها عن الرواتب!

2020/12/23 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت النائبة محاسن حمدون، الثلاثاء، ما تم تداوله في وسائل الإعلام، من تصريح على لسانها حول رواتب النواب وعدم استحقاقهم للتخفيضات التي اقترحتها موازنة عام 2021.

وقالت حمدون، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020)، إن "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحي على أن (راتب النائب لايستحق التخفيض) غير صحيح".

وأضافت أن "ناقل التصريح قد تصيد في تفسير العبارات ونهائيا لم يكن هذا المقصود وإنما المقصود أن النائب هو مكلف بخدمة عامة وهو مشمول بالتخفيض من ٥٠-٦٠ ٪؜ ولم اعترض على ذلك بتاتا وكان الجواب للتوضيح ليس إلا".

وتابعت، أن "عمليات الاستهداف المباشر والتسقيط اصبحت واضحة للجميع وذلك لكوني لا اوافق على القرارات الحكومية بما يخص خفض سعر قيمة الدينار العراقي وتخفيض رواتب الموظفين".

وقالت "هذا حال من يطالب بحقوق أهله، فيتعرض للتسقيط والتنكيل المباشر عن طريق الجيوش الالكترونية".

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