2020/12/23 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – عمر حسن: جولة جديدة تدخلها حكومات الدول العربية في معركتها مع "كوفيد – 19" الذي فاجئ الجميع بسلالة أخرى ظهرت في بريطانيا قد تغير كل الخطط.فبينما تهيأ الاقتصاد لالتقاط أنفاسه المتقطعة إثر الموجة الأولى وما أعقبها من إغلاق، وفي ظل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق الطيران وغلق الأسواق.. كيف تعاملت الدول العربية مع سلالة "كورونا" الجديدة؟) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق الطيران وغلق الأسواق.. كيف تعاملت الدول العربية مع سلالة "كورونا" الجديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).