2020/12/23 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "آبل" بحوالي 3 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تكهنات بأن الشركة تعتزم تصنيع سيارات ذاتية القيادة.

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