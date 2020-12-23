قوباد طالباني: ابرمنا اتفاقا مع بغداد

2020/12/23 | 00:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية قوباد طالباني، الثلاثاء، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية في بغداد.

وذكر قوباد طالباني في مؤتمر صحفي بشأن مباحثاته في بغداد تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (22 كانون الاول 2020)، انه "توصلنا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية"، مؤكدا ان "زيارته الحالية تناولت مسألة قانون تمويل العجز المالي".

واضاف، أن "النسبة المخصصة لإقليم كوردستان محددة في مشروع قانون موازنة 2021، وهي 12.67%، ونرى أنها أقل مما نستحق"، مشيرا الى "عدم تخصيص اي مبالغ محددة للإقليم".

واعرب عن امله في ان تكون هذه الاتفاقية أساسا لإقرار الموازنة في البرلمان العراقي.

واوضح، انهم "ينتظرون من الحكومة الاتحادية ارسال المستحقات المالية لحكومة الاقليم عن الشهور (10 و 11و 12) من عام 2020.

وتابع، ان "اقليم كوردستان عبر في الماضي عن استعداده لتسليم عائدات النفط و المنافذ الحدودية الى بغداد وننتظر من الحكومة الاتحادية ارسال حصة اقليم كوردستان من المستحقات المالية".

جدير بالذكر ان الوفد المفاوض لحكومة الاقليم بدأ زيارة للعاصمة بغداد واجرى العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية والكتل السياسية، لكن لم يعلن لحد الان عن اي اتفاق رسمي".

ا.ح

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