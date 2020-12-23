العبادي للسفير الامريكي : استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض ومدان ويجب محاسبة مرتكبيه

2020/12/23 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث زعيم ائتلاف / النصر / حيدر العبادي مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر ، تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات والقطاعات، وما يمر به البلد من تحديات عديدة ، اضافة الى الاوضاع التي تشهدها المنطقة .وقال العبادي ، بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان العراق ، الذي دحر الارهاب ، يحتاح لمزيد من الدعم الدولي لاعمار مدنه ، وتشجيع الشركات للاستثمار فيه لتنمية اقتصاده".واكد :" ان استهداف البعثات الدبلوماسية والمدنيين والاملاك الخاصة والعامة مرفوض ومدان ، ويجب محاسبة مرتكبيه وفرض القانون وهيبة الدولة "./انتهى9

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