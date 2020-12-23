2020/12/23 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات.

وذكر مكتب العبادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان الدكتور حيدر العبادي في مكتبه السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات والقطاعات، وما يمر به البلد من تحديات عديدة ، اضافة الى الاوضاع التي تشهدها المنطقة .

واشار العبادي الى، بحسب البيان، ان العراق الذي دحر الارهاب ، ويحتاح لمزيد من الدعم الدولي لاعمار مدنه ، وتشجيع الشركات للاستثمار فيه لتنمية اقتصاده.

واكد العبادي ان استهداف البعثات الدبلوماسية والمدنيين والاملاك الخاصة والعامة مرفوض ومدان ، ويجب محاسبة مرتكبيه وفرض القانون وهيبة الدولة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي للسفير الأميركي: استهداف البعثات مرفوض والعراق يحتاج للدعم الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي للسفير الأميركي: استهداف البعثات مرفوض والعراق يحتاج للدعم الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).