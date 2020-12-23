750 ألفا من 40 مليونا.. شكوك حول التقاسم الحزبي للقاح في العراق

2020/12/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ لا‭ ‬احد‭ ‬يعرف‭ ‬كيق‭ ‬ستقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوزيع‭ ‬اللقاحات‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الامريكية‭ ‬بما‭ ‬يغطي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ارباع‭ ‬المليون‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تعداده‭ ‬اربعون‭ ‬مليونا‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬يفجر‭ ‬جدلا‭ ‬حول‭ ‬اولويات‭ ‬المحاصصة‭ ‬الحزبية‭ ‬والسياسية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ارواح‭ ‬المواطنين‭ .‬واعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬حجز‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬لقاحات‭ ‬فايزر‭/‬بايونتيك‭ ‬وفرضت‭ ‬إجراءات‭ ‬وقائية‭ […]

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