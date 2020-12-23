بروكسل‭ ‬توصي‭ ‬باستئناف‭ ‬السفر مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬لتجاوز‭ ‬الاضطرابات

2020/12/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود‭ ‬أخيرة‭ ‬لمفاوضات‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست بروكسل‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان اعلن‭ ‬المفاوض‭ ‬الاوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬بروكسل‭ ‬ولندن‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬الاخيرة‮»‬‭ ‬لابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬وقال‭ ‬بارنييه‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬‮«‬وصلنا‭ ‬فعليا‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ […]

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