2020/12/23 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جهود أخيرة لمفاوضات مرحلة ما بعد بريكست بروكسل- لندن – الزمان اعلن المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء للصحافيين ان المفاوضات بين بروكسل ولندن وصلت إلى مرحلة «الجهود الاخيرة» لابرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست قبل الموعد المحدد في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وقال بارنييه في بروكسل قبل اجتماع ممثلي الدول الاعضاء «وصلنا فعليا الى النقطة […]
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وقال بارنييه في بروكسل قبل اجتماع ممثلي الدول الاعضاء «وصلنا فعليا الى النقطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروكسل توصي باستئناف السفر مع بريطانيا لتجاوز الاضطرابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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