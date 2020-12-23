2020/12/23 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن- الزمان تلقى كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد ان كان عضوا في خلية الازمة التي شكلها دونالد ترامب، الثلاثاء اللقاح ضد فيروس كورونا. واعلن فاوتشي (79 عاما) «انها خطوة رمزية لباقي البلاد لاثبات انني واثق تماما بسلامة اللقاح وفعاليته». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاوتشي مستشار بايدن لكوفيد-19 يتلقى اللقاح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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