فاوتشي مستشار بايدن لكوفيد-19 يتلقى اللقاح

2020/12/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تلقى‭ ‬كبير‭ ‬الخبراء‭ ‬الأميركيين‭ ‬حول‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬أنطوني‭ ‬فاوتشي‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مستشارا‭ ‬حول‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬خلية‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬ واعلن‭ ‬فاوتشي‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬انها‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬لباقي‭ ‬البلاد‭ ‬لاثبات‭ ‬انني‭ ‬واثق‭ ‬تماما‭ ‬بسلامة‭ ‬اللقاح‭ ‬وفعاليته‮»‬‭.‬ […]

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