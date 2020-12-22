بسبب حقوق الإنسان.. السويد توقف مشروع هواوي للجيل الخامس

2020/12/23 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السويد المضي قدما في بناء شبكة الجيل الخامس الخاصة بها من دون شركة هواوي، على الرغم من احتجاجات الشركة والحكومة الصينية، بينما تتراجع العلاقات بين بكين وستوكهولم كل يوم.

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