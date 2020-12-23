مانشستر ستي يكتسح ارسنال برباعية ويتأهل الى نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية

2020/12/23 | 00:52 - المصدر: سفن سكاي

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اكتسح مانشستر ستي فريق ارسنال بنتيجة 4-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الامارات لصالح مسابقة كأس رابطة المحترفين الانكليزية.

افتتح مانشستر سيتي النتيجة مبكراً عن طريق غابرييل خيسوس في الدقيقة (5) قبل ان يعود الارسنال الى المباراة بهدف الكسندر لاكازيت عند الدقيقة (31)، الشوط الاول انتهى متوازناً على مستوى النتيجة لكن الستي كان افضل على مستوى الاداء، والذي انتظر الشوط الثاني ليترجم فرصه الى اهداف حيث دخل ابناء غوارديولا النصف الثاني من المباراة بقوة ليسجلوا هدف التقدم الثاني عند الدقيقة (54) عن طريق الجزائري رياض محرز تبعه هدف ثالث بامضاء فيليب فودين في الدقيقة (59)، قبل ان يؤكد ايميريك لابورت على احقية الستي بالتأهل عند تسجيله هدف رابع في الدقيقة (73).

بهذه النتيجة تأهل مانشستر ستي الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الانكليزية رفقة فريق برينتفورد الذي فجر مفاجئة كبيرة باقصاءه نيوكاسل يونايتد عند فوزه عليه بهدف نظيف، وبانتظار الفائز من مباراة ستوك ستي و توتنهام و ايفرتون ومانشستر يونايتد.

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