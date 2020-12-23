2020/12/23 | 01:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة بشكل مكثف شمالي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تكشف ما أبلغت به العراق عن عملياتها في الاقليم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تكشف ما أبلغت به العراق عن عملياتها في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).