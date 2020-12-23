اتفاق بغداد وأربيل على الموازنة وبارزاني يطالب واشنطن دعم حل الخلافات

2020/12/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬أربيل‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ توصل‭ ‬وفد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬إسبوعين‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلىالبرلمان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مناقشته‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬التصويت‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني،‭ […]

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