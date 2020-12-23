الدينار.. والمنتج السياسي الرديء

2020/12/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الهزّات الاقتصادية والمعيشية ليست جديدة في العراق، لكن معانيها تختلف من مرحلة الى أخرى، ذلك انّ التردي الاقتصادي قبل العام ٢٠٠٣ كان يبرره النظام السابق بسنوات الحصار الظالم وغياب شبه كامل لموارد العملات الصعبة ويحجم النظام طبعا عن ذكر السبب المباشر في حرب الكويت لتلقي فرض العقوبات الدولية، في حين لا يوجد […]

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