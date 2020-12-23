جمارك كردستان تؤكد عدم وصول أمر رسمي بغلق المنافذ الحدودية

2020/12/23 | 01:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباش: أكد سامال عبد الرحمن، مدير عام جمارك إقليم كردستان، عدم وصول أمر رسمي بغلق المنافذ الحدودية حتى الآن.وقال عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إنه "في حال وصول القرار بشكل رسمي فإن حكومة الإقليم سيكون لها …

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