أسترازينيكا ترجح فعالية لقاحها ضد السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/23 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تصنيع الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، الثلاثاء، إنه من المفترض أن يعمل لقاحها المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19، ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تقوم بإجراء دراسات معمقة للتأكد.

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