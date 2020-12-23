حلّ الكنيست الإسرائيلي ودعوة إلى إجراء انتخابات جديدة

2020/12/23 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّ حلّ الكنيست الإسرائيلي، منتصف ليل الأربعاء، مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فشل أعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة.

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