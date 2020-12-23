برشلونة يصحح مساره ويتغلب على بلد الوليد بثلاثية

2020/12/23 | 01:54 - المصدر: سفن سكاي

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حقق برشلونة فوزاً مهماً خارج الديار على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الاسباني.

برشلونة دخل المباراة بقوة وكله عزم على الظفر بنقاط المباراة دون ان يفرط بها مثل ماحدث في سابق المواجهات، ضغط متواصل وهجمات كثيفة ارهقت الفريق الخصم مبكراً فتسببت باخطاء دفاعية مكنت برشلونة من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة (21) برأسية الفرنسي كليمنت لينغليت الذي لم ينسى مواطنه الفرنسي المصاب موسى واغيه وتضامن معه محتفلاً ، ولم يمض وقت طويل حتى سجل مارتين برايثوايت هدف برشلونة الثاني في الدقيقة (35)، في الشوط الثاني حاول بلد الوليد ان يخرج من مناطقه ويتحلى بالشجاعة فقام بعدة هجمات على مرمى برشلونة لم ترتقي لمرحلة الخطورة ، ليستغل الفريق الكتلوني توفر المساحات في دفاعات الخصم وليعزز ميسي النتيجة لبرشلونة بهدف ثالث من صناعة الشاب بيدري في الدقيقة (65).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة من النقاط الى 24 في المركز الخامس ، فيما حل بلد الوليد في المركز 18 برصيد 14 نقطة.

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