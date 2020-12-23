نصب تذكاري في بغداد يخلّد ضحايا الإبادة الإيزيدية

2020/12/23 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن أمين بغداد علاء معن، قرب المباشرة في تشييد متحف ونصب تذكاري في العاصمة بغداد، لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على أيدي عناصر «داعش» الارهابية.

وتعمل أمانة بغداد على دراسة تصميم قدمته المعمارية الإيزيدية، ديرسم خيري نعمو، المقيمة في ألمانيا، مستمد من التقاليد الإيزيدية في تعزيز فكرتها التصميمية، إضافة إلى توثيق بعض القصص الأليمة والإبادة الجماعية بعد دخول «داعش»، كما يجسد النصب التذكاري الثقافة والتاريخ الإيزيديين.

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