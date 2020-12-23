2020/12/23 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من البلد الأفريقي المضطرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمهيدا لسحب القوات.. بوارج البحرية الأميركية تصل الصومال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمهيدا لسحب القوات.. بوارج البحرية الأميركية تصل الصومال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).