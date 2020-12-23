الإعمار: مليون وحدة سكنية سيوفرها مشروع المدن الجديدة

2020/12/23 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وفاء عامر

اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ان مشروع المدن السكنية الذي تنفذه، سيوفر مليون وحدة سكنية، مفصحة عن انها انجزت تسع مدن ضمن المرحلة الاولى للمشروع.

وافاد مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية المهندس حسن مدب مجحم لـ”الصباح” بان مشروع المدن السكنية الذي اعد المركز تصاميمه بالكامل، سيسهم بحل ازمة السكن في البلاد، اذ يتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرا الى ان المرحلة الاولى تضم تسع مدن انجزت تصاميمها بالكامل وتم تنفيذها بنسب مختلفة.

وذكر ان هذه المدن تشمل مدن: السياب في محافظة البصرة التي انجزت تصاميمها بالكامل وتم تنفيذ جزء كبير منها وباتت جاهزة لتوزع قريبا اراضيها بين المواطنين، والمتنبي بمحافظة واسط، والجنائن المعلقة في بابل، والسلام في النجف الاشرف، وموقعين بمحافظة كربلاء المقدسة، بينما تم انجاز مدينة الرمادي الجديدة في الانبار.

وبيّن مجحم ان بغداد شهدت انشاء مدينة علي الوردي بمنطقة النهروان، بينما توجد مدينتين جديدتين في العاصمة لم تصلا لمرحلة التصاميم بل تخصيص الاراضي مع الجهات المختصة، وهي مدن: طارق بموقع معسكر طارق، واخرى بمعسكر حماد شهاب في الراشدية، واللتين ستنفذ تصاميمها بعد انتهاء تخصيص اراضيهما.

ونبه الى ان المرحلة الاخرى تتضمن انشاء 18 مدينة اخرى موزعة بين عموم البلاد وهي في طور الاعمال التنسيقية والتخصيص للاراضي من قبل الجهات المختصة، والتي ما ان تنتهي حتى يبدأ المركز بتنفيذ التصاميم، مضيفا ان التنسيق يجري مع وزارتي العدل والمالية لتخصيص قطع اراض جديدة ببغداد والمحافظات، اضافة الى الدفاع لتخصيص المعسكرات المتروكة العائدة لها لتشييد المدن عليها كون العمل مستمرا بتخصيص الاراضي وانشاء المدن عليها.

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