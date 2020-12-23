بايدن يتوعد: الهجوم الإلكتروني لن يمر

2020/12/23 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ، أن الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي نسب إلى روسيا، واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا، لا يمكن أن يبقى "من دون رد".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم".

وأضاف: "هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الحالي.

وتابع: "تأمين فضائنا الإلكتروني قد يكلف مليارات الدولارات.



سأقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ثلاثة اهداف: أولا، تحديد مدى الأضرار وثانيا كيفية حصول ذلك وثالثا ما علي القيام به في الداخل، داخل إدارتي لحماية (الفضاء الإلكتروني الأميركي) مستقبلا".

واخترقت حملة التسلل الإلكتروني، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، ست وكالات حكومية على الأقل، وعرضت بيانات آلاف الشركات الأميركية للخطر.

المصدر: سكاي نيوز

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