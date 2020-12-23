أخو عماد ، أخفض جناحيك - حكمة اقبال

2020/12/23 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال - كنت أحاول التفاؤل بتكليفك لرئاسة مجلس الوزراء ، كونك حلقة وسطية كجزء من جهاز العملية السياسية التي انتفض شباب تشرين ضدها ، وبين تقربك وتصريحاتك المتضامنة مع تشرين وضحاياها ، وكنت أتمنى على الآخرين إعطائك فرصة لتحقيق ما وعدت به .- رغم انك قمت بما لم يقم به غيرك ، وزرت مخيمات لاجئين ، وجلست على الأرض وتحادث مع نازحين ، وزرت عوائل ضحايا إرهاب الميليشيات ، ولكن هذا غير كافٍ ، فمن سبقوك قاموا في ......





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