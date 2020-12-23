"الهداف الأول".. ميسي يكسر رقم بيليه القياسي

2020/12/23 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتلى اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عرش الهداف الأبرز لناد واحد، الثلاثاء، بعد أن سجله هدفه الـ 644 لصالح ناديه برشلونة خلال مواجهته مع نادي فالادوليد (بلد الوليد) في مباريات الدوري الإسباني "لا ليغا".

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