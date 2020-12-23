"مخزية".. ترامب يرفض خطة الكونغرس بسبب "مساعدات لمصر"

2020/12/23 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ"المخزية"، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

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