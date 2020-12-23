كولومبيا تطرد دبلوماسيين روساً في قضية

2020/12/23 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كولومبيا، الثلاثاء، أنها طردت دبلوماسيَين روسيَين أوائل ديسمبر، ما دفع روسيا إلى الرد بالمثل وطرد دبلوماسيَين كولومبيَين.

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