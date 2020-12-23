معتقل منذ 2016.. المحكمة الأوروبية تدين سجن أبرز خصم لإردوغان

2020/12/23 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنقرة بشدة الثلاثاء في قضية الزعيم الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، والمسجون في تركيا منذ 2016 مطالبة بـ"الافراج الفوري عنه".

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