بعضهم أدينوا بقضية التدخل الروسي في الانتخابات.. ترامب يصدر 15 عفوا رئاسيا

2020/12/23 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، عفواً كاملاً لجورج بابادوبولوس، وهو مساعد سابق في الحملة الانتخابية، أقر بأنه مذنب كجزء من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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