منظمة الصحة تكشف الأرقام.. إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

2020/12/23 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية يوم إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأميركتين.

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