التجارة: تخصيصات كاملة لمفردات البطاقة التموينية للعام المقبل

2020/12/23 | 07:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير التجارة، علاء الجبوري، عن أن الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب.

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