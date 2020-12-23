2020/12/23 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الخارجية الأميركي, مايك بومبيو, في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ظل متواجدا بها منذ أغسطس 1993 أبان فترة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حول خروج السودان من قائمة الإرهاب الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حول خروج السودان من قائمة الإرهاب الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).