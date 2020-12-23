قادة النصر صنعوا تاريخ العراق من جديد + فيديو

2020/12/23 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.12.23 – أعرب عدد من العراقيين إدانتهم لجريمة اغتيال قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، مؤكدين أن الجريمة لا ...

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