الإمارات تعدل الإجراءات.. حملة تلقيح في دبي تبدأ اليوم وأبوظبي تلغي الفحص عند مداخلها

2020/12/23 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" مجانا اليوم الأربعاء لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

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