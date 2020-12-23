في الردّ على -حفريات في جذور الإسلام السياسي- للمعز الحاج منصور. - عزالدين بوغانمي

2020/12/23 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي صديقي مُعزّ، تعودّت قراءة تدويناتك وآراءك.



كما حصل لي شرف لقاءك، حيث تحدّثنا في جرحنا المشترك، جرح بلادنا.



والحقيقة عهدتك أكثر عمقا، وأكثر نزاهة، وأكثر كرمًا.



ولكنك فاجأتني بهذا النص، وعليّ أن أردّ عليه، لأشرح كثيرا من القضايا الخطيرة التي أثرتها، وفسّرتها بشكل مُتعسّف وعلى دون منهج ممّا أفسد مضمون النص، فكانت الأفكار ضعيفة إلى أبعد الحدود، وفي وجه من وُجوهها بالغة الضّرر.



في البداية، سأست ......





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