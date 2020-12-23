الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة

2020/12/23 | 08:14 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت منظمة الصحة العالمية، ان إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأميركتين.

وذكرت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي مساء أمس الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020، ان "الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4,6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول، وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة".

وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 17 مليونا و974303، بزيادة 183927 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وفي كوريا الجنوبية قالت مراكز مكافحة الأمراض إن البلاد سجلت 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى عدد إصابات منذ بدء الوباء.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وأدت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة إلى إرباك جهود احتواء الفيروس، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة خلال موسم العطلات.

ر.إ

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