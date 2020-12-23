ترامب يعفو عن مجموعة بلاك ووتر المسجونين بتهمة قتل العراقيين

2020/12/23 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عفوا عن أربعة من حراس الأمن من شركة بلاك ووتر الذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لقتلهم 14 مدنيا ف...

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