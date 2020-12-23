2020/12/23 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الموصل: الفرات نيوز}افتتحت محافظة نينوى جسر النصر الجديد الذي يربط جانبي الموصل الايمن والايسر، فضلا عن بوابة الشام الرئيسة بعد انتهاء اعمارهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح جسر النصر الجديد في الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح جسر النصر الجديد في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).