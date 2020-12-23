ترامب يهدد بعدم التوقيع على حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الكونغرس

2020/12/23 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس كورونا، ودعا إلى ضرورة تعديله لزيادة مبلغ التحفيز.

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