حصيلة 2020 الرياضية.. مأساة كوبي ورحيل مارادونا

2020/12/23 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الشهر الفائت صدمة في عالم الرياضة خلال عامٍ بدأ بمأساة إثر رحيل نجم كرة السلة الأميركية كوبي براينت في حادث تحطم مروحية.

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