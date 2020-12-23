2020/12/23 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعهد وزير التجارة، علاء الجبوري، بضمان توفير مفرادات البطاقة التموينية للعام المقبل رغم ان عام 2020 الذي شارف على الانتهاء عانى العراقيون من عدم توفيرها كاملة، وفضلا عن توزيعها في المواعيد المحددة.

وقال الجبوري في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن «الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمزارعين».

وأضاف أن «المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ».

واكد الجبوري، حرص الوزارة على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة تتعهد بمفردات كاملة للتموينية خلال عام 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة تتعهد بمفردات كاملة للتموينية خلال عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).