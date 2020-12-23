خبير امني: وجود السفارة الاميركية في بغداد يشكل تهديدا للمناطق المجاورة لها

2020/12/23 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اوضح الخبير الامني، امير عبد المنعم الساعدي، ان وجود السفارة الاميركية في وسط العاصمة بغداد يمثل تهديدا امنيا للمناطق المجاورة لها، لافتا الى ان سفارة واشنطن يجب ان تبتعد عن قلب العاصمة او تتحول الى محافظات اخرى حفاظا على ارواح المدنيين.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “وجود قاعدة عسكرية ومطار داخل السفارة الاميركية في قلب العاصمة بغداد، يمثل تهديدا امنيا لجميع مناطق بغداد وخاصة المجاورة للسفارة”.

واضاف ان “نيران السفارة وطائراتها وتدريبات الجنود الموجودين داخلها، تشكل خطرا وازعاجا وترويعا لاهالي العاصمة، في حين يواجه هذا الامر صمت حكومي يثير الاستغراب”.

واوضح ان “ماتقذفه منظومة (سي رام) من مبنى السفارة الاميركية، يسقط في مناطق اخرى، ويعرض حياة المدنيين الى خطر كبير، خاصة ان كل رصاصة ترتفع فأنها ستسقط على انسان او منزل او سيارة”.

ولفت الى اهمية “اخراج السفارة الاميركية من بغداد الى محافظات اخرى، او انهاء الوجود العسكري داخل السفارة واستبدال بنايتها باخرى بعيدة عن قلب العاصمة لضمان سلامة الاهالي من النيران الاميركية”.



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