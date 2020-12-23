الباوي: من يبرر للحكومة أخطاءها سيتبرأ منها كما فعل مع سابقاتها

2020/12/23 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الاطراف التي تستقتل في الدفاع عن بعض الاخطاء الكارثية التي ترتكبها الحكومة اليوم سيما على صعيد تجويع الشعب واضطهاد معيشته هي من سترفع راية البراءة منها عند انتفاء الحاجة او انتهاء المهام.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “التجارب اثبتت بان الكتل التي تحصل على وزارات او امتيازات في اي حكومة تدرج على الدفاع عنها عبر تجييش الجيوش الالكترونية والقنوات الفضائية وشراء ذمم الإعلاميين والأقلام المأجورة وذلك لديمومة انتفاعها واستمرار مكاسبها”.

واضاف ان “تلك الكتل وبعد انتفاء الحاجة او زوال السبب ستكون اول من يتبرئ من اخطاءها وتنقلب رأسا على عقب من اجل الخروج بقناع جديد يمحو الوجه السابق فيما تحتفظ بوجه آخر عند الحاجة”.

وبين ان “هذا السلوك مشين ولا يمت الى اخلاقيات المواطنة وشعارات حب الوطن التي ترفعها بعض الاحزاب زورا وبهتانا بصلة”.



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