اختتام بطولة كركوك للصالات الاهلية لبناء الاجسام

2020/12/23 | 08:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت فعاليات بطولة كركوك للصالات الاهلية التي نظمها اتحاد كركوك لبناءالاحسام برعاية شركة زينونة كروب باسم المرحوم البطل العراقي الكابتن عمر ابراهيم رحمة الله ، وذلك في قاعة المركز الثقافي بمدينة كركوك وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين اكثرهم للمرة الاولى يشاركون البطولة والصالات الاهلية .

واسفرت نتائج البطولة بفوز صالة باور بليس بالمركز الاول وباور جيم ثانياً و فيكتور ثالثاً بعد منافسة شديدة بين الابطال والصالات .

وفي هذا السياق عبر رئيس اتحاد كركوك لبناء الاجسام طارق حميد عن سعادته بنحاح البطولة و بالمستويات الجديدة التي ظهرت لاول مرة في بطولة الصالات والتي تعد رافد رئيسي للاندية في بطولة المتقدمين ومنتخبات كركوك شاكراً جميع اللجان الفنية والادارية واعضاء اتحاد والحكام والفرق المشاركة لانجاح البطولة على اتم وجه.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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