الخدمات النيابية تتحدث عن قانون جديد يشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الأراضي

2020/12/23 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

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قطع أراضي

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، قرب انجاز قانون السكن الذي يشمل جميع المواطنين بقطع الاراضي، فيما أعدت اللجنة ورقة نهائية لمشروع قانون العشوائيات، لطرحه في الجلسات المقبلة للبرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب عباس العطافي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان "اللجنة انتهت من مناقشة واعداد تقرير بشكل مفصل عن قانون العشوائيات وارسل الى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق"، مبينا ان "هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني".

واضاف ان "القانون مرسل من الحكومة وفيه معالجة لجعل مناطق السكن العشوائية مؤجرة لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير الى الاستملاك حتى تعطى فرصة للبلديات بنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة الى مناطق بديلة".

وأوضح العطافي، أن "لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الاسبوع الماضي، اذ سيحولها ذلك الى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات اضافة الى وجود صندوق لتطوير العشوائيات وهي من ضمن فقرات القانون"، مؤكدا ان "27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية".

وفيما يتعلق بتوزيع قطع الاراضي على المواطنين، أشار إلى ان "التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145"، مبينا ان "هناك مشروعا لقانون السكن، وقد قرئ قراءة اولى وتم اعداد الورقة الاخيرة للمناقشة في الجلسات المقبلة وهو من اختصاص لجنة التخطيط الستراتيجي".

وبين عضو لجنة الخدمات النيابية ان "هذا القانون سيشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الاراضي".

ر.إ

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