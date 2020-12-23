درجات الحرارة تحت الصفر.. العراق على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية هذا الموسم

2020/12/23 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ثلجية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر تطورات حالة الطقس، الاربعاء، إلى موجة من الأمطار في أغلب مدن البلاد، يليها انخفاض حاد بدرجات الحرارة .

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان "حالة جوية سريعة تؤثر في اجواء بعض المدن هذا اليوم، وتوقعات الامطار تشمل كافة المدن، عدا محافظتي نينوى والانبار وبادية مدينتي النجف وكربلاء حيث انتهت فيها فرص الامطار وهناك فرص لشرق نينوى ومركزها صباحا فقط".

واضاف ان " النجف وكربلاء وبابل، فرصتها ضعيفه من الامطار وان هطلت تكون قطرات"، مبينا ان الحالة الجوية تنتهي مساء اليوم.

من جانبه أوضح المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، ان "فرص الأمطار تتأثر بها مناطق الشمال في الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك يصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران"، وتابع "كذلك تشمل فرص الأمطار نهار الأربعاء مناطق متفرقة من المنطقة الغربية وصلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى والكوت وربما الديوانية وبابل وربما تشمل مناطق أخرى من وسط البلاد إضافة إلى زخات أمطار متفرقة على مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار وربما بادية المثنى وهي فرصة خفيفة عموما".

وأشار الأسدي، إلى ان "موجة برد المقبلة هي الاقوى منذ بداية هذا الموسم وتبدأ من مساء الخميس، على مناطق الشمال وتتعمق على باقي المناطق خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين ودرجات حرارة تصل إلى الصفر المئوي في مناطق متفرقة من وسط والبادية الجنوبية وتحت الصفر على مناطق الشمال"ز

وهنا درجات الحرارة المتوقعة خلال يوم الجمعة المقبل

مناطق الشمال العظمى 11° درجة والصغرى - 2° تحت الصفر وتكون اكثر انخفاضا في المرتفعات الجبلية تصل الصغرى إلى -5° تحت الصفر .

المنطقة الغربية العظمى 13° والصغرى 1° درجة فقط .

مناطق وسط البلاد تسجل العظمى 13° درجة والصغرى 1° درجة فقط .

مناطق جنوب البلاد تسجل العظمى 15° درجة بينما الصغرى 3° درجات فقط وتكون اكثر انخفاض في بادية الجنوب تصل إلى الصفر المئوي لذلك يرجى الانتباه من الاجواء الباردة المتوقعة لترتفع درجات الحرارة قليلا من السبت في جميع المناطق

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة.

ر.إ

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