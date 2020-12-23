العراق يحبط محاولة تسلل

2020/12/23 | 08:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، عن احباط

محاولة تسلل "عوائل داعشية" قادمة من

سوريا في سنجار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه

"استنهاضا لمهامها في تأمين الحدود

المشتركة ومنع حالات التسلل منها،

ولاجل ذلك وب

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