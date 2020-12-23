المنافذ: أغلب البضائع الداخلة من

2020/12/23 | 08:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر

الوائلي، أن قيمة السلع ستبقى محافظة

على أسعارها، فيما اشار الى أن أغلب

البضائع الداخلة من منافذ إقليم

كردستان ممنوعة.

وقال الوائلي، "قدمنا مقترحنا بتخفيض

الموازين م

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